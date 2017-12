Scherpere regels voor geheime sessies in Raalte

In april 2015 werd na jarenlang soebatten over geheimhouding en vertrouwelijkheid een protocol opgesteld in Raalte. Die bestaande werkwijze wordt nu aangevuld met aanbevelingen die onderzoeker Marcel van Dam heeft gedaan naar aanleiding van het dossier 'bedrijventerrein Zegge VII'. Kennelijk liet de vastlegging van besloten praatsessies over het bedrijventerrein waarop maar geen grond wordt verkocht, nogal eens te wensen over. Aanpassing van het protocol is noodzakelijk, zo vindt het college van burgemeester en wethouders.

Of het gezelschap nu groot of klein is, waar de gesprekken ook worden gehouden, steeds moeten er notulen en geluidsopnames van besloten vergaderingen komen. Nu ligt dat niet zo hard vast.

Smartphone

Hoe dat gaat in de praktijk? Een vertrouwelijke bijeenkomst moet door het college van B & W vooraf in een memo worden aangekondigd aan de gemeenteraad. Van zo'n geheime bijeenkomst moet altijd verslag worden gedaan, op papier én met audio-opnames. ,,Heel concreet moet de vraag worden gesteld: wie notuleert?'', licht burgemeester Martijn Dadema toe. ,,Vroeger was het soms lastig om geluidsopnames te maken op bepaalde locaties. Tegenwoordig kan dat altijd wel, al is het maar met een smartphone. Straks is alles uit vertrouwelijke bijeenkomsten terug te vinden.''