Scholieren kondigen fusie van Raalter kerken aan

Het licht van de Paaskaars wordt vanaf 9.00 uur in een symbolische rondgang wederzijds over de grens tussen beide voormalige geloofsgemeenschappen gevoerd: van de basiliek naar de Paulusscholen en van de Heilige Pauluskerk naar scholen in het gebied van de Heilige Kruisverwekking.

Het begin van de nieuwe geloofsgemeenschap krijgt zaterdag en zondag zijn beslag. Zo dragen de huidige locatieraden hun taken officieel over aan het bestuur van de verenigde geloofsgemeenschap.

Koren

Zaterdag gebeurt dat in een viering die om 17.00 uur begint in de Heilige Pauluskerk. De muzikale omlijsting wordt daar verzorgd door Viva Voce en In Between. De dienst in de basiliek Heilige Kruisverwekking begint zondag om 10.30 uur. Daar zingen de gemengde koren van beide kerken.