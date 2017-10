Scholieren scoren vette handel bij super: 'Gezond pubergedrag'

Wat er in schoolpauzes gebeurt, is gezond pubergedrag, stelt opvoedkundige Marina van der Wal. ,,Pubers hebben behoefte aan vette handel. Ze groeien, hebben trek, willen snel hun behoeftes bevredigd zien. Jeugd gaat voor de korte termijn. Het gezondheidsaspect op langere termijn is voor hen totaal oninteressant. Andere factoren die meespelen: Ze kunnen zelf iets kopen, zelf een keuze maken, die autonomie geeft ze een kick. Bovendien speelt groepsvorming een rol, het is sociaal overleven op school. Als er één iets gaat kopen, volgt al snel een ander.’’

Snackende jongeren

Quote We behandelen ze gewoon als klanten Medewerker Jumbo Bij de Jumbo supermarkt in Raalte worden dagelijks rond twaalf uur alle zeilen bijgezet om snackende jongeren te bedienen. ,,We behandelen ze gewoon als klanten’’, zegt een van de cassières. ,,Maar het zijn er vaak een heleboel, dus gooien we meer kassa’s open. Alle medewerkers springen bij. Rond twaalf uur is de piek.’’ Tassen vol gaan er soms mee de deur uit. ,,Dan halen ze ook voor anderen’’, zegt de cassière. ,,Of ze zelf ook nog een broodtrommel mee naar school nemen? Geen idee hoe dat werkt. Vanwege de kans op diefstal doen we weleens tassencontroles, steekproefsgewijs. En dan kom je wel broodtrommels tegen in de tassen.’’

Navraag bij enkele pubers, die hun naam niet in de krant willen lezen, leert dat de inhoud van de meegebrachte broodtrommel vaak in de berm of in een vuilnisbak belandt. ,,Of het is een extraatje als je toch nog honger hebt’’, zegt een scholier, die zijn tanden gretig in een frikadel broodje zet bij het verlaten van de supermarkt: ,,Anders wordt ‘ie koud. Dat is zonde.'' Twee meiden, derdeklassers, komen met croissants en energiedrank uit de winkel: ,,We nemen geen broodtrommel meer mee naar school, dat hebben we in de brugklas al afgeschaft. Waarom? Dit is veel lekkerder. We betalen het van ons zakgeld.’’

Tsunami

,,Het is voor winkeliers toch prachtig om een tsunami aan pubers binnen te krijgen? Ze moeten zich in de handjes wrijven voor deze extra klanten’’, vindt puberdeskundige Van der Wal. ,,Ik snap niet dat supermarkten daar niet beter op inspelen. Je zou een aparte desk kunnen maken om favoriete etenswaren tijdens piekuren te verkopen.’’

Op school is het snaaiwerk niet welkom. Wie met grote zakken chips op het Carmel College verschijnt, loopt het risico dat de buit wordt afgepakt. ,,Er is bij ons niet zozeer een verbod op grote zakken chips, maar wel is er een huisregel die stelt: ‘meegebracht voedsel past binnen het beleid van een gezonde school’. We grijpen in als daar reden voor is’’, zegt Liesbeth Braunius, woordvoerder van de school voor voortgezet onderwijs.

Gezonde school?

,,Een gezonde school? Dat is een farce!’’, reageert puberexpert Van der Wal. ,,Nou ja, goed hoor, een school kan wel zorgen voor een gezond aanbod binnen de schoolmuren. Dat is een prima perspectief en daar zullen kinderen gebruik van maken. Maar doorgaans gaan pubers toch zoeken. Hebben we dat niet allemaal gedaan vroeger? Ik zeg altijd: een ongehoorzame puber is een gezonde puber.’’