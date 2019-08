Scooterduo probeert vrouw (81) van tas te beroven in Raalte

Joost Meijerink stapt in bedrijf Raalter partycate­raar

27 augustus Joop van den Enk (62), van Joop van den Enk Partycatering in Raalte, heeft zijn bedrijfsopvolging veiliggesteld. Met Joost Meijerink (33) is hij overeengekomen dat die per 1 januari 2020 zijn partner wordt. Met als insteek het twee jaar later volledig van hem over te nemen.