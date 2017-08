Scouting Raalte wint Oogstcorso Stöppelhaene

,,Een moeizaam besluit", licht jurylid George Meijer (62) toe. ,,Het was erg spannend." Het publiek was het roerend eens met de vakjury, want ook zij doopten de scouting Raalte om tot winnaar.

In de B-categorie sleepten de Zoadkopp'n uit Raalte de eerste prijs in de wacht. De winst in Categorie-C ging naar familie Kleverkamp, eveneens uit Raalte. Tijdens de prijsuitreiking voor mooiste pruilwagen werd ook de mooist versierde straat van Raalte verkozen. Die nam de Lijster in Raalte-Noord in ontvangst.