Seinstoring op traject Zwolle - Almelo: geen treinen tussen Raalte en Nijverdal

Verstofte horecazaak in centrum Raalte krijgt nieuw leven: Roy (29) opent zijn eigen bruine stamkroeg

13 september Hij zag de keukens in onder meer Oostenrijk, Griekenland en Duitsland. Maar een eigen zaak begint hij in ‘zijn’ Raalte. Op nog geen honderd meter van zijn woning gaat een droom in vervulling voor de 29-jarige Roy Broekgerrits. Begin oktober opent hij zijn eigen stamkroeg waardoor Raalte weer een ouderwets bruin café rijker is: Bar Robuuzt.