Sinterklaas komt per motor speciaal uit Spanje om juf Anne-Marie (64) uit Raalte een fijn pensioen te wensen

‘Warm contact’

En hoewel Sinterklaas normaal gesproken geniet van een welverdiende vakantie, maakt hij voor juf Anne-Marie een uitzondering. Per motor maakt hij de lange reis van de grote stad Madrid naar het kleine dorp Lierderholthuis. Jaar in jaar uit is hij meer dan welkom in de klas van Klein Koerkamp. Volgens directrice Marja Tijs is het contact tussen die twee ‘zo warm’ dat hem gevraagd is om in de zomermaanden terug te komen naar Nederland. ,,En we heten niet voor niets de Sint Nicolaasschool’’, zegt Tijs.