Skatebaan in Raalte ondanks meerdere waarschuwingen van politieagenten toch gesloten

Raalte gaat de strijd aan met de Japanse Duizend­knoop: beheersen of verwijde­ren?

12 april Een woekerplant die lastig te bestrijden is heeft zich genesteld in de gemeente Raalte. De Japanse Duizendknoop is de laatste tijd uitgebreid in Raalte en kost de gemeente inmiddels enkele duizenden euro's. Hoe gaat Raalte de strijd aan tegen het hardnekkige onkruid en is dat de juiste?