Slaaptekort, stuntman, rake klappen en lol; na lockdown eindelijk weer jeugdkamp in Raalte

Architec­ten­bu­reau uit Heino krijgt vrije hand in bouw nieuwe woningen Raal­te-Noord

9 juli In het noorden van Raalte worden al jaren huizen gebouwd en daar komen er steeds meer bij. De nieuwe buurt Salland ll is in het voorjaar van 2022 vijf levensloopbestendige woningen rijk. Het project voor de vijf woningen aan de Hoenlo is op een bijzondere manier uitgeschreven. Architectenbureaus uit de gemeente kregen de vrije hand voor het ontwerp.