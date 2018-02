Slalommen voor optocht langs takken in Heino is voorbij

Hoe groot is of was het probleem van overhangende takken op de carnavalsroute in Heino? Rob Groot Beumer, hofnar bij De Sökkestoppers: ,,Wagenbouwers hebben al jaren commentaar over takken die hen hinderen op de route. Wagens liepen altijd wel beschadigingen op. Bijvoorbeeld omdat ze een bocht ruim moeten nemen. En soms moeten de praalwagens over de weg slalommen om takken te ontwijken... De afgelopen jaren is er door de gemeente weinig gedaan aan het onderhoud van de bomen.''