Snikkende Hans fietst met acht anderen de vrijheid tegemoet in Luttenberg: ‘Heel indrukwekkend’

VIDEOVan het strand in Normandië naar Luttenberg fietsen in zeven dagen. Kop over kop, met z’n negenen. En dat alles om te laten zien dat de vrijheid gevierd moet worden. 77 jaar lang kent het Sallandse dorp geen oorlog meer. Maar door de Russische invasie in Oekraïne komt het wel weer heel dichtbij. ,,Mijn zoon zit in het leger. Hij is nu in de hoogste staat van paraatheid.’’