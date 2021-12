Sombere kerst voor ouderen in Swaenewoerd Raalte: alle bewoners, positief of negatief, in quarantaine

Video Hugo en Merlin uit Broekland maken kerstkaar­ten voor mantelzor­gers: ‘Mooi om iets voor je medemens te doen’

De speciale kerstactie van de Gerardus Majellaschool in Broekland was bijna in het water gevallen. Maar de school haalde het feestelijke kerstontbijt plus kerstactie een week naar voren. De nieuwsberichten over mogelijk vroegere sluiting van de basisscholen deden de school daartoe besluiten. Vandaar dat deze woensdagmorgen alle 138 leerlingen bezig zijn met het maken van heel speciale kerstkaarten.

15 december