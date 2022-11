Sopraan Karin Hertsenberg samen met Heino’s Mannenkoor in concert

De zangcarrière van de sopraan kwam in een stroomversnelling nadat zij prijswinnares werd in het televisieprogramma Una Voce Particolare van Ernst Daniël Smid. Zij is een veel gevraagde soliste voor rollen in opera’s, operettes en musicals. Inmiddels treedt ze niet alleen nationaal maar ook internationaal op. Zo zong ze in 2022 in een aantal concerten in Zwitserland en Italië.