SP'er Kelder (86) ziet debuut in gemeenteraad niet zitten

Gerrit Kelder, die op 12 oktober zijn 87ste verjaardag viert, heeft gewikt en gewogen. Diep in zijn hart wil de Raaltenaar namens de Socialistische Partij (SP) graag toetreden tot de gemeenteraad. Maar bij nader inzien waagt hij zich liever niet in de hitte van de politieke arena. ,,Ik ben bang dat de partij anders snel weer naar een kandidaat moet zoeken.''

Woont u als lid van de steunfractie vaak een gemeenteraadsvergadering bij?

Kelder: ,,Nooit, want ik mag daar niets zeggen. Ik moet op de publieke tribune mijn mond houden. Dat vind ik saai. Als ik zelf in de gemeenteraad zou zitten, zou het anders worden.''

U zit alweer acht jaar in de steunfractie van de SP. Wordt het zo langzamerhand geen tijd om aan het grote werk te ruiken?

Kelder: ,,Ik zou het best graag willen doen, maar ga er niet aan beginnen. Het werk van een gemeenteraadslid bestaat uit meer dan één vergadering per maand. Raadpleinsessies bijwonen, met de raad op pad om dorpen te bezoeken. Dat wordt mij allemaal teveel. Dat durf ik niet aan.''

U heeft dit jaar met vlag en wimpel de rijbewijskeuring voor ouderen doorstaan. Wie achter het stuur van een auto mag zitten, is toch zeker ook wel geschikt om gemeentebestuurder te worden?

Kelder: ,,Een auto besturen is niet zo moeilijk. Dan voel ik helemaal geen spanning. Tegen de keuringsarts heb ik gezegd: 'Tot over vijf jaar'. Maar ik vrees dat ik als gemeenteraadslid wel last van spanning zal krijgen. Ik zou er wakker van liggen als ik alle andere partijen tegenover mij krijg. Dat heb ik meegemaakt als afgevaardigde van de huurdersvereniging. Ik stemde als enige tegen een voorstel. Daar heb ik het best moeilijk mee gehad.''

Het is nog maar de vraag of de SP in Raalte mag deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat vindt u ervan dat het landelijke partijbestuur daar toestemming voor moet geven?

Kelder: ,,Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar ja... Zo is het nu eenmaal geregeld in de partij. Daar maak ik me verder niet druk om. Er zijn altijd dingen die je liever anders had gezien. In hoofdlijnen ben ik het eens met de standpunten van de SP.''

U bent niet het prototype van een arbeider. Voelt u zich SP'er in hart en nieren?

Kelder: ,,Ik heb als beroepsfotograaf ook hard gewerkt, hoor. Trouwreportages, studiowerk, noem maar op. Ik stam uit een rood nest, ben in 1930 geboren in Nijverdal. Mijn vader sprak met een snotneus als ik niet over politiek, maar ik weet zeker dat hij in de crisisjaren op de SDAP stemde. Toen in 1972 de SP werd opgericht, was hij er niet meer. Zelf was ik tot 1977 een aanhanger van de PvdA. Daarna heb ik er nooit meer op gestemd. Want je moet nooit compromissen sluiten tegen je eigen principes in. Ik heb nog een tijd gestemd op de PSP (een van de voorlopers van Groen Links, red.). In 1993 ben ik lid geworden van de SP.''