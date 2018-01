SP Raalte laat ballon op over korting van huur

Heinoër krijgt vinger in pap bij zoektocht naar bouwlocaties

28 januari In Heino is de komende tien jaar behoefte aan zestig tot honderd woningen. Demografisch onderzoek heeft dat geleerd. Voor zover bekend, krijgen voor het eerst in de gemeente Raalte de inwoners zo'n grote vinger in de pap bij de zoektocht naar bouwlocaties.