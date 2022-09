Speelparadijs De Flierefluiter in Raalte kan bezoekersaantal opkrikken naar 150.000: ‘Waar stopt deze groei?’

Muzikale droom van fusionfan Stanley Dijkhuis komt uit in Raalte: ‘Voelt als kerst, Pasen en Sinter­klaas op één dag’

Hij had de tranen in zijn ogen en zat een half uurtje versuft aan zijn bureau. Want een muzikale droom komt uit voor Raaltenaar Stanley Dijkhuis. Na bijna dertig jaar proberen wist hij zijn absolute held te strikken voor een concert in het Raalter HOFtheater. Die held, de Amerikaanse fusionpianist Pat Coil, geeft in maart zijn eerste optreden ooit op Nederlandse bodem.

26 september