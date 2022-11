Speeltuin aan vernieuwing toe? Raalter raad zorgt voor potje om als buurt groene speelplaats te creëren

Straat in Raalte vreest hoge snelheid en zwaar landbouw­ver­keer, verbazing over keuzes gemeente

Bewoners van de Schubertstraat in Raalte staan op hun achterste benen. Hun straat dient in de toekomst als ontsluitingsweg voor de nieuwbouwwijk Franciscushof-Zuid. Zorgen over het toenemende (landbouw)verkeer in de straat, waar vooral jonge gezinnen wonen, zijn al lange tijd bekend. Maar net op het moment er een oplossing lijkt te zijn voor het veiligheidsprobleem, wil de wethouder de plannen aanpassen. ,,Op z’n zachtst gezegd verbaasd.’’

5 november