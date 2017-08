Spel leidt Raalte naar nieuwe omgevingswet

,,De omgevingswet regelt hoe inwoners, bedrijven en gemeente de leefomgeving samen inrichten. Dit maakt dat we samen moeten bepalen wat we belangrijk vinden en welke regels we nodig vinden'', vertelt Petra Hofman. Zij is 'programmamanager' voor de invoering van de omgevingswet in de gemeente Raalte; Wout Wagenmans is coördinerend wethouder. ,,Dit jaar willen we over de invulling praten met inwoners, ondernemers en andere partners, zoals Veiligheidsregio IJsselland en het waterschap. Daarvoor houden we komend najaar drie avonden voor iedereen die geïnteresseerd is in deze nieuwe wet en de gevolgen daarvan.'' Bezoekers krijgen uitleg over de omgevingswet, maar kunnen er ook samen mee aan de slag in een ‘omgevingsspel’, met voorbeelden uit de praktijk ofwel casussen. Iedere deelnemer aan dat spel krijgt een eigen rol.