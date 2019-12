Spontane protestactie Sallandse boeren eindigt met broodje bal in gemeentehuis Raalte

videoLang was onduidelijk of Sallandse boeren in actie zouden komen en hoe. Ook voor henzelf. Dat de spontane protesttoer dwars door Salland uiteindelijk eindigde met een broodje bal gehakt in het gemeentehuis van Raalte viel in de smaak bij de actievoerders. Het luisterend oor van burgemeester Martijn Dadema misschien nog wel meer.

Pakweg zeventig boeren hadden zich woensdagochtend in alle vroegte verzameld in Broekland. Was er wel een akkoord of niet, gingen ze actievoeren of aan het werk? Veel was vooraf onduidelijk, maar eenmaal bij elkaar stond het als een paal boven water dat de Sallandse boeren iets wilden doen. Een signaal afgeven. Dus klommen ze op de trekker en trokken ze in colonne door Salland.

Stapvoets

Het laatste deel van Zwolle naar Raalte ging stapvoets. Dat vond Harrie Jansman uit Mariënheem het mooiste stuk. ,,Daarvoor gingen we te snel vond ik. Stapvoets maak je iets duidelijk.”

De melkveehouder zit al 34 jaar in het vak. Hij wordt bijkans stapelgek van de steeds strenger wordende regels, maar vindt het boerenleven te mooi om iets anders te doen. Niettemin stapte hij woensdag voor de vierde keer sinds 1 oktober op de trekker om actie te voeren. Ditmaal bleef hij dicht bij huis. ,,Geen idee of het helpt en of de burgemeester van Raalte iets voor ons kan betekenen, maar op deze manier doe ik tenminste iets.” Jansman is van plan om te blijven actievoeren. ,,Zolang ze me oproepen, kom ik opdraven.”

Verhaal loopt door onder foto.

Volledig scherm De trekkers werden keurig op een rij geparkeerd in de buurt van het gemeentehuis van Raalte © redactie de Stentor

Zorgen

Zo spontaan als de boeren woensdag op pad gingen, zo spontaan bood burgemeester Martijn Dadema het gezelschap aan om de actie in zijn gemeentehuis te eindigen met een broodje bal gehakt. ,,Ik ben burgervader van alle inwoners, ook van de boeren. Het is belangrijk om naar hen te luisteren. Ik hoor graag waar de boeren zich zorgen om maken, maar ook welke oplossingen zij zien en wat wij voor hen kunnen betekenen.”

Dadema zegde de boeren toe in gesprek te blijven met een delegatie van hen en ook collega-bestuurders van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Dalfsen te vragen daarbij aan te sluiten. Hij hoopt er zo aan te kunnen bijdragen dat de boeren vanuit Den Haag snel duidelijkheid en perspectief krijgen. ,,De onzekerheid over hun bedrijf en de toekomst is heel ingewikkeld voor ze.”

Luisterend oor