Sportbedrijf Raalte draait volgend jaar 'klein verlies'

Willem van Hanegem prijst trainer John van 't Schip

3:00 PEC Zwolle speelt leuk en aantrekkelijk voetbal, omdat John van 't Schip zich van alle trainers het minst met zijn ploeg bemoeit. Henk ten Cate had bondscoach van Nederland moeten zijn. Ja, Willem van Hanegem (73) nam maandagavond in Heino zowel de supporters van PEC Zwolle als van Go Ahead Eagles voor zich in.