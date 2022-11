Sporters met beperking aan slag bij Nationaal Para Badmintontoernooi in Raalte

Zonnepark­plan­nen Sumpelweg in Raalte voorlopig op pauze: ‘We willen nog steeds heel graag’

De zonneparkplannen van Kronos Solar aan de Sumpelweg in Heeten zijn tijdelijk bevroren. Mede door het overvolle elektriciteitsnetwerk in de gemeente Raalte ziet het zonneparkbedrijf momenteel geen mogelijkheden om de plannen door te zetten. Wél blijft de interesse in de locatie onverminderd. ,,Dit blijft niet onopgelost’’, zegt Laurent Estourgie van Kronos Solar.

21 oktober