Sportverenigingen in Salland openen poorten voor kinderen, maar ‘het moet wel werkbaar blijven’

Ruim een maand is het complex van voetbalvereniging Rohda Raalte stil. En dat terwijl het nieuwe clubhuis net is opgeleverd en het eerste elftal nog vol in de race was voor de titel. Met het versoepelen van de maatregelen mogen kinderen weer voetballen, maar wel onder de nodige aanpassingen. ,,We hebben een aangepast trainingsschema. Normaal trainen de kinderen twee keer per week. Dat is nu één keer. Er zitten tijdsloten tussen de trainingen, waardoor je goed kan wisselen", zegt voorzitter Han Reinders.