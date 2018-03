Sportwagen van VVD Raalte bij stembureau wekt woede bij PvdA: 'Schande!'

,,Schande dat de VVD een auto met posters vlak voor stemlokaal in Broekland plaatst'', schreef de lokale afdeling van de PvdA op Twitter. ,,In strijd met kieswet!'' Bij de tekst was een foto geplaatst van een MG cabrio met een VVD-sticker op de motorkap. Zo'n partij-uiting zou bij een stemlokaal niet mogen volgens de PvdA.

'Jammer'

Kreule merkt dat de verkiezingsdag rumoeriger verloopt dan hij had verwacht. ,,Vanmorgen de commotie over de verstuurde foto's van Robert Vloedgraven, nu dit. Het is drukker dan ik had gedacht. Maar als een auto bij een stembureau het enige is voor ons, vind ik het best.'' De haal-en-brengservice van de VVD Raalte is volgens Kreule dan ook geslaagd. ,,We hebben tientallen stemmers vervoerd.''