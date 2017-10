Springconcours Mariënheem ontaardt door storm in rodeo

Hij briest bijkans van woede. Jeroen Bakker, voorzitter van CSI Salland, heeft het helemaal gehad met het bedrijf Van Sprengel. Ondanks de garantie van de Vlamingen dat ze alles stevig verankerd hadden op het terrein van manege Bartels in Mariënheem, woei daar donderdagmorgen het dak van een stallentent weg. De chaos was compleet. Zo ontaardde het internationale springconcours in een rodeo.

Bakker vreest vooral voor een geschonden imago. ,,Dit is een groot drama voor ons'', stelt hij. ,,Wij zetten hier alles op alles om een internationale wedstrijd te organiseren. Als kleintje in het circuit moeten we het vooral hebben van een familiaire sfeer en gezelligheid. Een afgewaaid dak van een stallentent hoort daar zeker niet bij.''

Tentenbouwer

Hij is vooral boos op tentenbouwer Van Sprengel. ,,Ik heb vooraf op internet gezien wat er op ons afkwam. Windkracht 6. 'Kunnen de tenten dit hebben?', heb ik die mensen nog gevraagd. 'Anders zetten we ze zo niet neer', luidde het antwoord. Nou, we hebben het geweten. Ja, ik neem het die tentenbouwer bijzonder kwalijk. We gaan eerst de schade inventariseren en dan hoort hij meer van ons.''

Hans van der Kolk, springruiter uit Dalfsen, zegt dat hij de organisatie van CSI Salland geen enkel verwijt maakt. Ook zijn gebalde vuist wijst in zuidelijke richting. ,,Die tenten waren alleen maar met pinnen vastgezet in de drassige grond'', zag hij. ,,Veel te licht. Als daar een flinke windstoot onder komt, is er geen houden meer aan.''

Verrast

August van Sprengel, de verhuurder van stallententen uit het Vlaamse Vorselaar, meldt dat hij volkomen werd verrast door het nieuws. ,,Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt'', reageert hij. ,,Alhoewel, er is pakweg vier jaar geleden een kleine tent van mij omgewaaid tijdens een extreme storm in Brussel. Dat de mensen in Mariënheem zich nu niet gezond voelen, kan ik mij voorstellen. Maar ze kunnen een claim bij mij indienen, hoor. Ik ben voor de schade van derden verzekerd.''

De chaos was compleet toen donderdag rond 11.15 uur het tentdak werd gegrepen door een hevige rukwind. De constructie belandde op een belendende tent. Er raakte niemand gewond. Een dierenarts stelde vast dat ook de paarden geen noemenswaardig letsel hadden opgelopen. Bij acht dieren werden schaafwonden vastgesteld, van één paard moest een snee worden gehecht. Daar bleef het bij.

Veiligheid

Na de eerste schrik werd besloten om eerst de circa zestig in de getroffen tent gestalde paarden in veiligheid te brengen. Vele helpende handen voerden deze inderhaast en willekeurig naar vrachtwagens en de inrijhal. Zes uitgebroken paarden werden in weilanden gevangen.

Hendrik-Jan Schuttert, topruiter uit Ommen, is ervan overtuigd dat de dieren geen psychische schade overhouden aan het drama: ,,De mensen zijn meer geschrokken.'' Voor sommige ruiters was de emotionele schade inderdaad groot. Zij waren nog geruime tijd op zoek naar hun paard. De laatste die vermist werd, bleek veilig en wel in de horsetruck van een sportieve rivaal te staan.

Herfststorm