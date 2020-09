Sprong in de IJssel van wethouder Olst-Wijhe succesvol, Sallandse gemeenten schrijven tonnen extra bij

VIDEO Wethouder Olst-Wij­he is boos op Den Haag, springt in IJssel en gaat viral: ‘Dit moet, dit is een harten­kreet’

26 juni Tot welke wanhoop drijft Den Haag wethouder Hans Olthof van Olst-Wijhe dat hij in zijn nette pak in de IJssel springt? ,,Voor het geld dat we jaarlijks worden gekort, kunnen we de bibliotheek in Wijhe makkelijk open houden.”