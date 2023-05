Staan laadpalen in Raalte wel op de goede plek? Dit zijn de ‘logische’ redenen bij een locatiekeuze

Met zaagvaardi­ge molen hoopt Ommen publieks­trek­ker binnen te halen: ‘Monumen­taal en bijzonder’

Molen Den Oord in Ommen moet volgend jaar bij de viering van het 200-jarig bestaan weer kunnen doen waarvoor-ie ooit bedoeld was: zagen. Dat kost geld, weet de molenstichting, maar na landelijke en provinciale subsidies gaat ook de gemeente overstag. ,,Er was scepsis, maar het lijkt te gaan lukken.”