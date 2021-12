Staking dreigt bij sociaal werkbedrijf Raalte na oplopende vete met gemeente: directeur per direct uit functie gezet

Als de gemeente Raalte haar plannen voor sociaal werkbedrijf De Productie doorzet, sluit de dagelijkse leiding van het bedrijf een staking onder meer dan 80 medewerkers niet uit. Ze zijn onthutst over de reactie vanuit het gemeentehuis op hun noodkreet over de situatie bij De Productie. ,,We kunnen en willen het niet accepteren dat een dergelijke noodkreet, gebaseerd op feiten, niet gehoord wordt. Het voelt als minachting’’, schrijven ze in een tweede brandbrief.

De situatie bij de sociale werkvoorziening in het kort. Na een onderzoeksrapport in 2020 over de toekomst van de Stichting Werk Raalte (SWR), besluit de gemeente dat De Productie (zoals het werkbedrijf onder verantwoordelijkheid van SWR heet) grondig op de schop moet. Een aantal taken die De Productie uitvoert, wordt naar de gemeente geschoven, een klein deel van het werk blijft in handen van het werkbedrijf.

Eind 2020 vindt er een bestuurswisseling plaats bij SWR. De stichting bestaat sinds eind 2015 en wethouders Jacques van Loevezijn en Frank Niens vormen in eerste instantie het bestuur. Aan die ongewenste situatie komt eind 2020 een einde. Drie ambtenaren van de gemeente Raalte vormen het nieuwe bestuur. Mark Duijtshoff (loco-gemeentesecretaris) als voorzitter, Mieke Lammerts van Bueren (manager bedrijfsvoering) als penningmeester en Tamara Schrör (manager sociaal domein) als secretaris.

Geen vertrouwen in nieuw bestuur

Dit nieuwe bestuur besluit in de zomer van 2021 dat de directeur van De Productie, Leo Koopal, per 1 januari moet vertrekken. De samenwerking met het nieuwe bestuur zou niet goed zijn. Medewerkers van De Productie zijn inmiddels woest. Eerst verdwijnt een deel van hun werkzaamheden en nu moet ook nog hun geliefde directeur vertrekken. Ze vrezen dat er binnen een paar jaar niets meer over is van het sociale werkbedrijf.

Reden om in november een offensief richting de politiek te starten. In een uitgebreide brief maken ze kenbaar dat er binnen De Productie, zowel bij de dagelijkse leiding, de medewerkers als de ondernemingsraad (OR), geen enkel draagvlak is. Dat geldt voor zowel de koerswijziging als de keuze om te stoppen met Leo Koopal. De medewerkers schrijven aan de gemeenteraad geen vertrouwen te hebben in het nieuwe ambtelijke bestuur.

De brief is inmiddels een maand oud. In de tussentijd vindt er een gesprek plaats tussen Leo Koopal en wethouder Jacques van Loevezijn, samen met communicatiemedewerker Karin Gerner. Dit gesprek gaat vooral over het beëindigen van het dienstverband met Koopal. Dat is te lezen in een nieuwe brandbrief van de medewerkers en mailwisselingen met de wethouder die de Stentor in handen heeft.