Stationsstraat Raalte ‘Groenste Straat van Overijssel’

De Stationsstraat in Raalte heeft de finale gewonnen van de Groenste Straat van Overijssel. Hiermee winnen de bewoners in totaal 25.000 euro. De uitslag van de finale is vanavond bekend gemaakt in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug.

Grote euforie bij de bewoners van de Stationsstraat in Raalte. De straat is gekozen tot de Groenste Straat van Overijssel in de categorie Klimaatbestendig. Van de negen straten die uiteindelijk de finale van de grote wedstrijd hebben gehaald, heeft de Stationsstraat aan alle drie de categorieën, Klimaatbestendig, Kindvriendelijk en Biodiversiteit weten te voldoen. Zo zit er veel groen in het plan dat voor verkoeling zorgt, maar ook goede waterafvoer en speelse elementen in de groenbakken. Volgens de jury bevat het plan alle facetten.

,,We zijn superblij”, reageert Sander Booijink stralend. ,,Het was nog even spannend, we liepen gelijk op met Kampen. Het hart ging wel even tekeer. Maar we hebben gewonnen!”

Pitch

Spannend is ook de pitch die de straat nog even moet houden. Want naast de vakjury brengen ook de andere finalisten een stem uit. ,,De pitch ging eigenlijk heel goed. We hebben een zo breed mogelijk plan gepresenteerd”, vertelt buurtbewoner Jan Kodden. ,,Andere straten hadden het ook heel goed voor elkaar hoor. Je ziet bij iedereen wel iets anders. En sommige hadden er echt werk van gemaakt door zich kleurig te verkleden. Voor ons was de saamhorigheid die tijdens de voorbereidingen in de straat is ontstaan ook al een winpuntje. Eerst dacht ik dat dit niet mee zou tellen in de beoordelingen, maar gaandeweg deze middag is daar toch op ingespeeld en was wel de rode draad.”

Het is nog niet bekend wanneer de bewoners daadwerkelijk met hun plan aan de slag gaan. Eerst moeten de winnaars nog met de gemeente Raalte om de tafel voor de rest van het geld dat nodig is.

44 straten