Stationsstraat Raalte in finale ‘Groenste straat van Overijssel’

In totaal hadden zich veertig straten aangemeld voor de verkiezing ‘Groenste straat van Overijssel’, die is georganiseerd door de provincie. De bewoners van de Stationsstraat mogen hun ontwerp op 11 april presenteren in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal.

Concurrentie

De Raaltenaren hebben in hun categorie concurrentie van de Delistraat in Enschede en de Christinastraat in Kampen. De beslissende slotronde duurt van 15.00 tot 18.00 uur.

In de categorie ‘Kindvriendelijk’ hebben de Vogelslag in Deventer, de Plein Trompstraat in Genemuiden en de Hoek Oude Haaksbergerweg in Goor zich voor de finale geplaatst. Westerhof in Dalfsen, Laan Hart van Zuid in Hengelo en Vriezenveenseweg in Almelo haalden de eindronde in de categorie ‘Biodiversiteit’.