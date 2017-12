Status Quo en Mothers Finest op openingsavond van Ribs & Blues

Status Quo, met zanger Francis Rossi en zijn mannen, stond ook in 2012 op het festival in Raalte voor een uitverkochte tent. ,,Als deze denderende trein langskomt, dan moet je er natuurlijk opspringen'', zegt voorzitter Ton Groot Beumer van Ribs & Blues. ,,We vallen normaal niet gauw in herhaling maar voor Status Quo maken we graag een uitzondering.''

Mothers Finest

De funkrockers van Mothers Finest gaan 19 mei 2018 als eerste het podium op van het Raalter festival. Daarna volgt de show van Status Quo. De afsluitende derde act wordt op korte termijn bekend gemaakt. Groot Beumer: ,,We moeten altijd afwachten wat er gaat toeren en wat op ons feest past. Met deze namen kunnen we de kaartverkoop vast in gang zetten . De afsluiter is voor nu nog een verrassing.”

Volledig scherm Mothers Finest 2017 © Ribs&Blues

Vorig jaar overleed Status Quo gitarist Rick Parfitt. Frontman Francis Rossi en de andere groepsleden blijven echter onvermoeibaar over de wereld rocken. En komend jaar dus in Raalte. Mothers Finest werd in de jaren ’70 in Alabama opgericht. De funkrock van de band met zangeres Joyce Kennedy werd in heel Europa succesvol. De band scoorde hits met ‘Baby Love’ en ‘Piece of the rock’.