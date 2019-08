Steeds meer gasten uit wijde regio komen naar hospice in Raalte

Steeds meer gasten van (ver) buiten de regio zijn het afgelopen jaar in de laatste levensfase naar de kleinschalige hospice in Raalte gekomen. Van de 41 gasten die in 2018 zijn opgenomen, kwamen acht mensen uit de gemeente Deventer. Het bereik van de Raalter hospice is sowieso veel groter dan voorheen, met de opname van een enkele inwoner uit bijvoorbeeld Arnhem, Epse, Groningen en Genemuiden.

Ter illustratie: in 2017 werden 36 mensen opgenomen in de Raalter hospice, waarvan 17 uit het dorp zelf. De overige gasten kwamen in het algemeen uit Salland en Twente, ofwel de directe omgeving. Uitzondering dat jaar was een inwoner van Mill.

Vorig jaar waren er 41 opnames, vijf meer dan een jaar eerder. Het aantal opgenomen Raaltenaren bleef gelijk (17). Waar de jaren ervoor geen enkele Deventenaar naar de Raalter hospice kwam, waren het in 2018 dus opeens zeven, plus een inwoner van Schalkhaar. Tel daarbij de inwoners van elders uit het land op en dan blijkt dat ongeveer een derde van de opnames mensen uit de wijde regio Raalte betrof.

Kleinschalig

Voorzitter Klaas Koekkoek is fier op zijn organisatie en vrijwilligers. In de groei die de hospice sinds het nieuwe onderkomen (2015) doormaakt ziet hij dat de voorziening in een behoefte voorziet. Het kleinschalige en persoonlijke spreekt aan, concludeert hij. ,,En blijkbaar hebben we goede mond-tot-mondreclame, voor zover je in ons geval van reclame kunt spreken.”

Balans

Vooralsnog kan stichting De Cirkel het met de pakweg zeventig vrijwilligers bolwerken en wil de organisatie geen nee verkopen. Wel is het zaak ervoor te waken dat de hospice zoveel mensen van buiten de gemeente trekt, dat dit ten koste gaat van plek voor Raaltenaren. ,,We zijn mede tot stand gekomen met geld van Raalte en haar gemeenschap en zijn er natuurlijk in eerste instantie voor inwoners van deze gemeente. Mensen van buiten Raalte zijn welkom hoor, maar het moet niet doorslaan. Daarin moeten we de balans zoeken.”

Groei