Steekpartij ging mogelijk vooraf aan kopschopincident op Koningsdag in Raalte: ‘Meerdere malen gestoken’

video Histori­sche Leugenpomp Heino geeft weer water: ‘We moesten aantonen dat de plek nooit gebruikt is als begraaf­plaats’

Na bijna honderd jaar stroomt er weer water door de Leugenpomp in Heino. De oude waterpomp is in ere hersteld. Bovendien is er een waterspeeltoestel bijgeplaatst en een lange bank om te zitten. Voor de aanjagers van Hart voor Heino is hiermee weer een belangrijke horde genomen richting de metamorfose van het centrum van boodschappengebied naar verblijfsgebied.

13 april