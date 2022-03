Stemmenkanon in Luttenberg, Heino-bolwerk van BB en twee ‘onverwachte’ kandidaten in de Raalter raad

Tuincoa­ches gaan nieuwbouw­be­wo­ners in Raalte op weg helpen: ‘Hoe maak je onderhouds­ar­me tuin ook duurzaam?’

In Raalte worden binnenkort tuincoaches opgeleid. Dit is een groep vrijwilligers die bewoners van nieuwbouwwijken in Raalte gaat adviseren over de inrichting van hun tuin. Wil je een onderhoudsarme tuin, en toch een bijdrage leveren aan de biodiversiteit? ,,Veel mensen weten niet precies hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.’’

