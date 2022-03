Stemtaxi brengt Raaltenaren woensdag naar stembureau: ‘We maken van verkiezingen een feestje’

Kliko vol gestolen gereed­schap: 35-jarige man uit Raalte betrapt tijdens rooftocht in Staphorst

Een kliko tot de nok toe gevuld met gestolen gereedschap. Een 35-jarige gereedschapsdief in Staphorst is zondagnacht op heterdaad betrapt. De man sloeg afgelopen nacht zijn slag bij meerdere bedrijfsbusjes. Het gestolen gereedschap verplaatste hij in de afvalbak. Of hij de kliko zelf óók had gejat is niet duidelijk.

13 maart