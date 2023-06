Sterftecijfer in Raalte rond landelijk gemiddelde

Kosten Belevings­tuin Petralien in Hattem vallen dubbel zo hoog uit: ‘Eerst dacht ik: het klopt niet. Maar het klopte wel’

Stap voor stap realiseren Wilco en Virginie Kroes de belevingstuin achter hun huis in Hattem voor kinderen met en zonder beperking, geïnspireerd door hun dochter Petralien. Na een nieuwe inzamelingsactie van het Zwolse Onderwijscentrum De Twijn kan de bouw van de snoezelruimte beginnen. Wanneer de schop in de grond kan voor het zwembad is nog onzeker. ,,We dachten eerst 60.000 euro uit te geven, dat wordt 120.000.”