Steun voor subsidie Heetens zonnepark

Omstreden Raalter voorstel afvalinzameling bij grof vuil

6:56 Raalte stapt niet over op het slechts één keer per acht weken ophalen van restafval. In de Raalter raadspleinsessie tekende zich maandagavond al snel een meerderheid af tegen het voorstel om in plaats van eenmaal in de vier weken nog maar eens in de acht weken de grijze container te ledigen.