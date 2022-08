Stichting Amerikaanse Windmolen Overesch in Raalte hoopt op publieksstemmen voor onderhoud

Bestuurder Museum de Fundatie nieuwe voorzitter Economic Board Regio Zwolle

Rob Zuidema wordt per 1 september de nieuwe voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle. Hij neemt de voorzittershamer over van Trudy Huisman, die ruim vier jaar voorzitter is geweest. Daarnaast krijgt de Economic Board ook een nieuwe secretaris. Dennis Melenhorst is de opvolger van Janko Lolkema.

18 juli