Stoelendans binnen Plaatselijk Belang Heino, Paul Folgers nieuwe voorzitter: ‘Inwoners weer stem geven’

Druk is van de ketel met nieuwe locatie voor kinderop­vang in Raalte: ‘Ouders enorm blij’

Er wordt nog flink geklust en het pand is nog lang niet volledig klaar, maar Kindercentrum Raalte opende afgelopen maandag haar deuren in Raalte-Noord. En dat was nodig volgens eigenaar Andre Bennink en zijn medewerkers. De vraag naar kinderopvang is dusdanig groot, dat mensen van heinde en verre hun kinderen aanmelden bij Kindercentrum Raalte.

24 mei