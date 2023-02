Stoffelijke overschotten van ruim driehonderd nonnen én twee pastoors uit Raalte gaan verhuizen

met video Zulfa is na aardbeving veilig bij haar broer Zakwan in Zwolle en ze kent al één woord in onze taal

Zulfa (18) is sinds zaterdag veilig in Zwolle. ,,Dat is voor nu het allerbelangrijkste”, zegt haar broer Zakwan Alhalabi (38), die haar ophaalde uit Turkije. Zulfa heeft het syndroom van Down en verloor bij de aardbeving haar moeder en twee broers. Zelf raakte zij gewond maar overleefde wonder boven wonder.