Stöppelhaene gaat prat op veiligheid

Om alle mogelijke risico's te monitoren komt er dagelijks een coördinatieteam veiligheid bijeen. Daarin zijn de gemeente, politie, beveiliging, ambulancedienst, brandweer en organisatie vertegenwoordigd. Deze sessies zijn verplicht op grond van het evenementenbeleid. Stöppelhaene is het enige evenement in de gemeente Raalte dat is ingedeeld in de hoogste risicocategorie (C), onder meer vanwege het grote aantal bezoekers en de duur van het evenement.

Meteoroloog Ed Aldus stuurt elke ochtend een weerbericht en waarschuwt ook als er noodweer op til is, opdat de organisatie tijdig de procedure volgens het draaiboek in gang kan zetten. Zo moesten enkele jaren geleden de tenten worden afgesloten vanwege een naderende donderbui.

Preventie

Het veiligheidsbeleid tijdens het Sallandse oogstfeest is vooral gebaseerd op preventie. Met succes, meent Paul Wittenhorst, voorzitter van de organiserende stichting. Mede te danken aan het gemoedelijke karakter van het familiefeest in Raalte, meent Wittenhorst. ,,Wij trekken een ander publiek dan bijvoorbeeld hardcore dancefestivals.''

Dat beeld wordt onderschreven door brigadier Paul Pegge van de Raalter politie. ,,We kunnen op zo'n groot evenement nooit alle incidenten voorkomen'', stelt hij. ,,Maar ze blijven binnen de perken. We hebben vorig jaar 14 mensen aangehouden. Dat is heel weinig op een totaal van 120.000 bezoekers.''

Overvloedig alcoholgebruik is desondanks ook op Stöppelhaene doorgaans de oorzaak van ontsporingen. Ter preventie wordt er door politie en beveiligers vooral scherp gelet op jongeren tot achttien jaar. Wanneer zij op gebruik van alcohol worden betrapt, volgt direct een boetepreek, een verwijzing naar het bureau Halt of zelfs een terreinverbod.

Geen alcoholvrij bier

Opmerkelijk is dat er op het feestterrein geen alcoholvrij bier wordt geschonken. ,,Daar zijn we een paar jaar geleden mee gestopt, omdat de vraag minimaal was'', verklaart Wittenhorst. ,,Bovendien is er genoeg frisdrank te koop.''