Stöppelhaene verplaatst het feest van het centrum naar de voortuinen van Raalte met de Stöppelbox

Waar alle dorpsfeesten en grote evenementen in de regio niet doorgaan, kondigde de voorzitter van Stöppelhaene Raalte eerder al aan dat zij mensen gaan helpen met een ‘thuisfeestje’. De daad is bij het woord gevoegd, want vanaf vandaag kunnen Raaltenaren een heuse Stöppelbox kopen. ,,We roepen de Raaltenaar op om zelf de haan te laten kraaien eind augustus.”

Niets doen zat er niet in voor de organisatie van de Stöppelhaene in Raalte. Het Raalter feest is van oorsprong het oogstfeest om het einde van het oogstseizoen te vieren. Dit jaar blijft het stil in het centrum en dus bedacht de organisatie iets om de inwoners van Raalte ‘de haan thuis te laten kraaien'.

‘Vier in tuin of buurt’

Voor 35 euro kan je een heuse Stöppelbox kopen om je eigen feestje te vieren. De box is gevuld met een bluetooth speaker, speelkaarten en een opener in Stöppelhaene stijl. Ook zitten er biertjes van Jupiler in en het bekende drankje van de Zwarte Cross, Nozem, mag volgens de organisatie ook niet ontbreken. ,,Hoewel er dit jaar ook geoogst wordt, vieren we dat niet zoals we gewend zijn. Juist daarom willen wij als bestuur toch het Stöppelhaene-gevoel in Raalte laten leven", zegt voorzitter Paul Wittenhorst.

In de eerste 250 dozen zit een vlaggenlijn met de vlaggetjes van de Stöppelhaene om de buurt te versieren. In vijf boxen worden kaartjes voor het feest van volgend jaar verstopt. De speciale box is te koop via de website van de Stöppelhaene.

De voorzitter roept alle Raaltenaren op om het Sallands Oogstfeest te vieren op zaterdag 29 augustus. ,,Vier het met vrienden, familie of buren in de tuin of in de buurt. Hoe mooi is het als iedereen de tuin gaat versieren en de Stöppelhaene-vlag uithangt", zegt Wittenhorst.

Kleine schaal en veilige afstand

Door het coronavirus kon het festijn in het centrum van Raalte dit jaar niet doorgaan. Hoewel de voorzitter oproept om het feestje thuis te vieren, benadrukt het bestuur dat het kleinschalig moet blijven. ,,Aan de inwoners van Salland wordt gevraagd het Oogstfeest te bouwen. Maar wel op kleine schaal en op veilige afstand van elkaar.”