Stöppelkaters treurt om overlijden van oud-prins

Hendriks was in 1988 Prins Carnaval van Stöppelkaters. Hij was initiator van vele evenementen en leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling, groei en bloei de carnavalsvereniging. ,,Voor die staat van dienst werd hij door het bestuur benoemd tot Opperstöppelkater. Een titel die maar weinigen gegeven is’’, aldus voorzitter Roy Schulten. ,,Hij was creatief, vindingrijk en soms wel eens bij het verrassende af. Een teamplayer, die echt verbindend was. Mooie, ludieke, soms (te) zotte plannen ontstonden op de meest gekke momenten en ongebruikelijke plaatsen. Maar de ‘ruwe hersenspinsels’ kregen daarna wel inhoud en vorm. Ruud was onze regelaar en voelde zich als een spin in het web. Al was Ruud de laatste jaren minder nadrukkelijk in Raalte aanwezig en in beeld, toch volgde hij onze vereniging op de voet.’’