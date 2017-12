StöppelKidsRally: Dagje toeren in een vette auto met een routeboek op schoot

,,Even een dag niet ziek, dat is het gevoel dat er bij hoort’’, zegt bestuurslid Ellis Fleer. ,,De kinderen kunnen een dagje alles vergeten en genieten van de rally.''

De Stöppelkidsrally is een sociaal initiatief met als doel om (chronisch) zieke kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar een autorit te bezorgen in een luxe, moderne auto, zoals een Ferrari, Lamborghini, een Porsche, zoiets. Het Raalter initiatief is afgekeken van de Blauwvingerrally in Zwolle, maar wordt in een eigen jasje gestoken. De start is in het Deventer Ziekenhuis, de finish is in Raalte.

Deventer Ziekenhuis

De kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis heeft grote betrokkenheid bij de StöppelKidsRally. ,,Medisch natuurlijk, ze hebben inzicht in de problematiek van de kinderen’’, zegt Rob Aa, die jarenlang met het idee rondliep. ,,En qua faciliteiten. De start is bijvoorbeeld in de parkeerkelder van het ziekenhuis, de verpleging en artsen werken mee. Kinderen die dromen om in een luxe sportauto te rijden, krijgen een onvergetelijke dag.’’

De kinderen zitten straks als navigator op de passagiersstoel. Met een routeboek op schoot, want een rally is een rally. ,,We zorgen dat het routeboek eenvoudig en duidelijk is. Met herkenbare punten op foto’s erbij. En gekleurde pijlen voor links- of rechtsaf.’’

Gas er op

Hard en lomp rijden is er niet bij. Of...? ,,We gaan ook over de Luttenbergring. Stukje van de openbare weg af. Daar kan het gas er op. Verder is het vooral een toertocht. Met onderweg momenten van rust of een spelletje. Onze ‘gastvrouwen’ zorgen voor de kinderen, dat ze hun medicijnen en zorg krijgen.’’