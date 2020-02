Storm Ellen blaast carnavalsoptochten hier nog niet van de kalender

Deze buschauf­feur uit Heino doet alles voor de kinderen van AZC Schalkhaar

18:32 Buschauffeur ‘Opa’ Klaas Bos uit Heino kroop in december al in de huid van ‘SinterKlaas’ door cadeautjes aan vluchtelingen kinderen uit te delen. Nu wil hij dat kunststukje overdoen, door geld in te zamelen om de kinderen uit AZC Schalkhaar een dagje uit te bieden. Waarom zet de buschauffeur zich zo in voor het geluk van de kids uit het asielzoekerscentrum?