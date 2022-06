Straatkorenfestival ‘Het Musicale Landleven’ Luttenberg terug van weggeweest

Ralph Keuning stopt onmiddel­lijk als directeur van Museum de Fundatie in Zwolle

Ralph Keuning is per direct gestopt als directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en Heino. Volgens de partijen is dit gebeurd ‘in goed overleg met de Raad van Toezicht’. Keuning vertrekt bijna vijf maanden nadat bekend werd dat het museum een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren naar zijn gedrag.

8 juni