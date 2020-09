Streep door carnavalsoptochten in regio Raalte: ‘Anders krijg je een slap aftreksel’

VIDEO Sprong in de IJssel van wethouder Olst-Wij­he succesvol, Sallandse gemeenten schrijven tonnen extra bij

1 september Hij moest er een nat pak voor halen, maar zijn boodschap blijkt een schot in de roos in Den Haag. Met zijn sprong in de IJssel vroeg wethouder van Olst-Wijhe, Hans Olthof, aandacht voor de afschaffing van de opschalingskorting. Er is geluisterd, want er komen tonnen extra in de geldlaatjes van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.