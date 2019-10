Streep door Stoppelcross Raalte

Knak­worst-stress verdwijnt bij Lupack in Raalte: verplaat­sing afdeling van de baan

30 september De knakworst is en blijft de kurk waarop Lupack in Raalte drijft. Eigenaar Zwanenberg Food Group speelt niet langer met de gedachte de knakworstenafdeling over te hevelen van Raalte naar Oss, zegt woordvoerder Patrick de Leede. ,,Het was destijds zeker de bedoeling, maar binnen de directie is dit geen onderwerp van gesprek meer.”