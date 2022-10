Streep door trouwen op ‘illegale feestlocatie’ in Heino: ‘Huilende bruidsparen aan de lijn’

Veilig leren fietsen, het kan binnenkort in Raalte: ‘Lang niet iedereen neemt genoeg maatrege­len’

Denken fietsers in Raalte en omgeving wel genoeg aan hun veiligheid? Op dat vlak valt nog wel wat winst te pakken, denkt Sportbedrijf Raalte. Daarom houdt die organisatie in de eerste helft van november de actie Doortrappen Raalte: Veiliger fietsen tot je 100ste. ,,Deze actie is nodig. Het aantal fietsers groeit en dat rijdt steeds harder, waardoor er meer ongelukken gebeuren.’’

25 oktober