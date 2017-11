Streep door verbouwing synagoge Raalte lucht ook Anton op

Zo verdiepte de 73-jarige Wijhenaar zich in de joodse samenleving in Raalte. De bevindingen van zijn speurtocht vervatte hij in het boek 'Gebroken Joods leven in Raalte', dat hij een paar jaar geleden met Diny Heidenrijk-Nijboer samenstelde. Ook bij het leggen van 38 Stolpersteinen in Raalte was hij nauw betrokken.