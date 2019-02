Strijd oudijzerboer Raalte en gemeente naar bodemrechter

Leerling Raalter Carmel College zuipt zich ziekenhuis in op excursie

1 februari Een minderjarige leerling van Carmel College Salland in Raalte is vandaag in het ziekenhuis beland nadat hij op een schoolexcursie te veel alcohol had gedronken. De jongen, een VWO 4-leerling, werd tijdens een oriëntatiebezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen op een gegeven moment onwel, waarna hij werd opgenomen. Hij lag vrijdagavond nog in het ziekenhuis.